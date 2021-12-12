«Я бережно отношусь к ней». Мер Харкова прокоментував свій роман із депутаткою

Ігор Терехов також розповів, як підтримує свою партнерку

Мер Харкова Ігор Терехов відверто розповів про свої стосунки із депутаткою Харківської обласної ради Ганною Кузнецовою. У програмі «Світське життя» він зауважив, що пара ніколи не приховувала ніжних стосунків, котрі тривають уже багато років. Говорив Терехов, як і зазвичай, російською.

«Я Аню знаю більше 10 років. Спочатку ми познайомилися, тому що вона брала у мене інтерв’ю. До речі, вона останній журналіст України, яка брала інтерв’ю у Януковича, коли він утік із Харкова», – прокоментував Терехов.

Ганна Кузнецова. Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

Очільник Харкова також розповів, як підтримує свою партнерку.

«Я дуже ціную її, дуже бережно ставлюся до неї. І, знаєте, коли виходить назовні, особливо під час брудної передвиборчої кампанії, якийсь негатив, звичайно, вона переживала. Я заспокоював, тому що це плата за публічність», – сказав політик.

Ганна Кузнецова обиралася до Харківської обласної ради двічі: 2015 року у мажоритарному окрузі від політичної сили «Відродження» та 2020 року – за списком партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!».

Як інформує рух «Чесно», у квітні 2020 року гречкосіяла, роздавала паски з листівками, на яких зазначалось її ім’я.

Раніше Міський голова Харкова, соратник Геннадія Кернеса Ігор Терехов пояснив, чому і досі розмовляє російською, хоча закон про мову вимагає, аби держслужбовці послуговувалися українською.

Раніше у громадській організації «Опора» з’ясували, що у ході виборів мера Харкова Ігор Терехов витратив на фінансування кампанії більше, ніж решта кандидатів разом взяті.

Нагадаємо, Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою.

До того депутати Харківської міської ради підтримали звільнення Ігоря Терехова з посади секретаря мерії.

1 листопада Харківська міська ТВК оголосила підсумковий протокол голосування, згідно з яким на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов.



