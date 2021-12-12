На Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі

Володимир Зеленський добре знає родину Гогілашвілі, вони давно співпрацюють

Секретарка Зеленського працює в Офісі президента без офіційного оформлення?

Левченко Марія Валентинівна, яка працює секретарем президента Зеленського і присутня на важливих зустрічах глави держави, ймовірно офіційно не оформлена на роботу в Офісі президента. До такого висновку прийшли журналісти. Вони звертають увагу на той факт, що у відкритому доступі нема декларації Левченко.

Зокрема журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила, що у відкритому доступі можна знайти лише декларації Гогілашвілі, а не декларації Левченко: «Я просто не знайшла декларацій Левченко, тільки її чоловіка Гогілашвілі, який в МВС за останній рік заробив 800 тис., у жовтні щось продав автомобільній компанії за пів мільйона, а потім у тієї ж компанії купив автівку за ціною нижче ринкової».

«У воюючій країні особа, яка найбільше часу проводить біля президента, точно може навіть не значитись у штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня заходить?», – Зауважила Ніколаєнко.

Проте журналістка наголосила, що головне, що вдалося виявити стосується заробітної плати Левченко, яку вона, начебто будучи держслужбовицею, продовжувала отримувати від студії «Квартал 95».

«Головне там те, що його дружина отримала зарплату не лише у 2018, а й за 2020 рік (тадададам!!!!)у студії «Квартал 95», – написала вона.

Дані про заробітню плату Левченко/фото: Тетяна Ніколаєнкоfacebook

Раніше президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

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