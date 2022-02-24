На Вінниччині пошкоджені три військові об'єкти, є поранені

В області працює оперативний штаб

У Вінницькій ОДА підтвердили пошкодження трьох об'єктів військової інфраструктури на території області – у військових частинах поблизу м. Тульчина, с. Бохоники та м. Калинівки.

Про це на спільному брифінгу очільників області та м. Вінниці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Система оповіщення спрацьовувала не дарма – в нас є об'єкти військові на території області, які пошкоджені ракетними обстрілами. Наразі в Калинівці в арсеналі працюють. Там чутно вибухи. Є поранені, звичайно», – повідомив Борзов.

Поранень зазнали військові на двох об'єктах, обстріляних ворогом.

В області працює оперативний штаб. Керівництво області і громад Вінниці, всі органи влади переведено на цілодобовий режим роботи для забезпечення нормальної життєдіяльності області.

Лікарні на території області переведені на посилений режим роботи. Дитячі садки і школи не працюють.

Переміщення по місту Вінниці обмежені, але громадський транспорт працює. Безплатних перевезень за прикладом Києва не запроваджують.

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