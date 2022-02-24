Кличко закликав громадян тримати напоготові документи та необхідний мінімум речей

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку» у зв’язку із нападом Російської Федерації на Україну. Звернення опубліковане на офіційному Телеграм-каналі Кличка.

«Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома», – зазначив мер.

Кличко закликав громадян тримати напоготові «тривожну валізку» – документи та необхідний мінімум речей. Для того, щоб за потреби оперативно дістатися до укриття чи сховища.

Кличко запевнив, що міська влада в столиці України продовжує забезпечувати функціонування міста. «Тримаємося! Ми повинні вистояти», – підсумував міський голова.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.