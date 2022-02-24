Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку»
Кличко закликав громадян тримати напоготові документи та необхідний мінімум речей
Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку» у зв’язку із нападом Російської Федерації на Україну. Звернення опубліковане на офіційному Телеграм-каналі Кличка.
«Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома», – зазначив мер.
Кличко закликав громадян тримати напоготові «тривожну валізку» – документи та необхідний мінімум речей. Для того, щоб за потреби оперативно дістатися до укриття чи сховища.
Кличко запевнив, що міська влада в столиці України продовжує забезпечувати функціонування міста. «Тримаємося! Ми повинні вистояти», – підсумував міський голова.
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