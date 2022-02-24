  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку»

    Кличко закликав киян залишатися вдома - Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку»
    Кличко закликав киян залишатися вдома
    фото з- відкритих джерел

    Кличко закликав громадян тримати напоготові документи та необхідний мінімум речей

    Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку» у зв’язку із нападом Російської Федерації на Україну. Звернення опубліковане на офіційному Телеграм-каналі Кличка.

    «Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома», – зазначив мер.

    Кличко закликав громадян тримати напоготові «тривожну валізку» – документи та необхідний мінімум речей. Для того, щоб за потреби оперативно дістатися до укриття чи сховища.

    Кличко запевнив, що міська влада в столиці України продовжує забезпечувати функціонування міста. «Тримаємося! Ми повинні вистояти», – підсумував міський голова.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    Теги: МВС Віталій Кличко документи воєнний стан укриття кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко закликав киян залишатися вдома та тримати напоготові «тривожну валізку»