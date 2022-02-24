На Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів

Багато мешканців Києва намагаються виїхати з міста через російський наступ, через що на виїзді з міста та на основних шляхах утворилися великі затори.

За останніми даними колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму. У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини. На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.