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    На Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів

    На Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів
    фото з відкритих джерел

    Мешканців закликали іти до укриттів

    Голова Бориспільської РДА та голова Бориспільської громади повідомили про повітряну тривогу. Мешканців закликали іти до укриттів.
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    Багато мешканців Києва намагаються виїхати з міста через російський наступ, через що на виїзді з міста та на основних шляхах утворилися великі затори.

    За останніми даними колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму. У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини. На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

    Теги: Київ Київщина
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    На Київщині повітряна тривога. Громадян закликають іти до укриттів