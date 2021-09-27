Як працюватиме транспорт в «червоній» зоні карантину: роз’яснення МОЗ

Поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде

У МОЗ вважають неефективним рішення про закриття чи про обмеження руху транспорту

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для регіонів «червоного» рівня повноваження щодо встановлення обмежень в громадському транспорті покладено на регіональні комісії. Про це розповів заступник міністра – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде. Під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії пробували впроваджувати такі заходи – вони не показують свою ефективність. Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая», – пояснив Кузін.

Він додав, що повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

«Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, однак абсолютно логічно запровадити натомість більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу. Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання та відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті. Внаслідок впровадження таких заходів можна забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів», – розповів Кузін.

До слова, п'ять областей другий день поспіль відповідають «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.