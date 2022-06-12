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    Події в Україні

    Як росіяни «привітали» із Трійцею Луганщину (фото)

    Лисичани почали активніше виявляти бажання виїхати - Як росіяни «привітали» із Трійцею Луганщину (фото)
    Лисичани почали активніше виявляти бажання виїхати
    фото: ДСНС України/Telegram

    Окупанти продовжили атаки на міста і села регіону, є загиблі

    У переддень великого релігійного свята Трійці росіяни продовжили атаки на міста і села Луганщини. Вели масовані обстріли промислової зони, знищуючи та руйнуючи усе. Про це інформує ДСНС України.

    Зокрема, на підприємстві «Склопластик» стався витік та займання мастильних матеріалів. Російською важкою артилерією знищено десятки будинків – у Лисичанську, Врубівці, Золотому, Тошківці.

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    Як росіяни «привітали» із Трійцею Луганщину (фото)
    Як росіяни «привітали» із Трійцею Луганщину (фото)

    «Лисичан також «звільнили» ще від ще одного магазину та торгівельного центру. У місті двоє людей отримали поранення, одна жінка загинула», – ідеться у повідомленні.

    У Сєвєродонецьку наразі кількість загиблих порахувати неможливо, евакуації теж немає. Натомість лисичани почали активніше виявляти бажання виїхати. Так, за учорашній день рятувальники допомогли вивезти у безпечне місце 26 людей. А ще доправили в місто 3,5 тонни гуманітарних вантажів та 32 тонни технічної води.

    Нагадаємо, на Луганщині минулої доби були постійні штурмові дії та аробстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. Ворог влучив на територію транспортного цеху ВО «Азот», де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик». Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти ДСНС свята війна обстріл рятувальники Україна жінка місто окупація #stoprussia
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    Як росіяни «привітали» із Трійцею Луганщину (фото)