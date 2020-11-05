Як Україна рятувала сержанта Марківа. Стали відомі деталі

Для звільнення нацгвардійця долучився Інститут судових експертиз

Без перебільшення, вся Україна стежила за розглядом справи українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого понад три роки тримали за гратами в Італії. Тамтешній суд у Павії в липні минулого року після тривалого розслідування виніс українцеві безжальний вирок – 24 роки ув’язнення. Суд першої інстанції визнав Марківа винним у причетності до вбивства на Донбасі італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача і правозахисника Андрія Міронова. Нібито саме український нацгвардієць корегував вогонь, аби спеціально вбити іноземців. Завдяки апеляції, більш як через три роки після затримання, українцеві вдалося вийти на свободу.

«Справа Марківа». Зранку 24 травня 2014 року під на той момент окупованим Слов’янськом між українськими військовими і бойовиками відбулася потужна перестрілка. Неподалік місця обстрілу перебували Андреа Роккеллі, Андрій Міронов і французький фотограф Вільям Рогелон, які захотіли під’їхати ближче до фабрики «Зеус Кераміка» і скористалися для цього таксі. Але до місця не доїхали через перестрілку. Водій, журналісти і перекладач сховалися у рові неподалік залізничного переїзду біля фабрики. Внаслідок обстрілу загинув італійський журналіст і російський перекладач. Французький фотожурналіст отримав поранення. Вижив і український водій таксі.

Вже на стадії апеляції до активного порятунку Марківа долучилася офіційна Україна. Наприкінці травня цього року на Донбасі почали працювати і впродовж місяця провели експертні дослідження фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, структури МВС. Саме їх матеріалами скористалися адвокати Віталія Марківа, подаючи документи до апеляції. Необхідність проведення експертиз українськими фахівцями виникла тому, що впродовж усього часу судових слухань італійські слідчі не затребували жодної експертизи, наголошують українські фахівці.

Українські експерти на Донбасі буквально покроково відтворили трагічні події, які сталися неподалік гори Карачун біля Слов’янська у 2014 році

«Минулого року якраз в Римі було засідання експертів (The European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI – Європейської мережі судово-експертних установ). Всіх керівників її ми прекрасно знаємо. Але ніхто не звертався до нас по допомогу в цій справі. Ми є членами як європейської організації, так відповідної світової експертної організації. Наші висновки всіма сприймаються, ніхто їх не заперечує», – розповів «Главкому» директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Фахівець додає, що українським експертам підфартило зі строками розгляду «справи Марківа» в апеляційній інстанції. Бо через коронавірус засідання відбулися пізніше, ніж планувалися спочатку. Цей час дав можливість підготувати належним чином доказову базу, провести експерименти і визначити, що було підставою для судового вироку.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін переконаний: значною мірою завдяки українським експертам апеляційний суд в Мілані став на бік Марківа

Для проведення експертизи на місце подій під Слов’янськ українські експерти привезли той самий автомобіль таксі, на якому їхали жертви обстрілу, залучили ту ж зброю, яка була в наявності в українського нацгвардійця і яку використовували бойовики.

«Віталій не тільки не міг бачити журналістів, але і чути. Дострелити до них він також не міг тому що ті засоби зброї, які в нього були, а це автомат з діоптричним прицілом, не дозволяли цього зробити. Слідчі експерименти показали, що він не міг бачити ані автомобіль, ані загиблих, які йшли, а потім сховалися у лісопосадці. Це навіть при максимальному збільшенні на оптичному пристрої. І зброю і оптику експерти привезли з собою на місце, де шість років тому сталася трагедія», – розповів Рувін.

Про те, що вдалося знайти на місці подій після подій 2014 року, «Главкому» розповів Олександр Рувін

Які докази вдалося найти

Роккеллі і Міронов загинули від розриву 120 мм міни. На місці події вдалося знайти фотоапарат французького кореспондента. На ньому фотознімків не було, але зберігся запис звуку пострілів і луни від них. Були проведені фоноскопічний і акустичний експерименти, де ми достеменно встановили, звідки саме проводилася стрільба. Вона проводилася з відстані 150 метрів від людей, які ховалися. З протилежного від українського нацгвардійця боку. А Віталій Марків перебував на відстані 1657 метрів від того місця, де ховалися люди. Тому якби стріляв він, ніякого звуку фотоапарат не зафіксував би. Навіть якби оптичний привід дозволив побачити загиблих, він би не зміг цього зробити через зелені насадження, які були між Марківим і загиблими. Вдалося найти також гільзи. На місці знайшли коробку, у яку влучили осколки міни. Її досліджували. Довго мучилися з вибухотехніками, збираючи шматки (осколки міни). Зробили їх хімічне дослідження, знайшли сліди вибухової речовини, пострілів. На одязі Марківа слідів пострілів немає. Тобто він не стріляв. Італійська сторона ніякі експертизи на місця подій не проводила. Ніяких матеріалів для перевірки вони не запрошували.

Ось таке зображення бачив у свій приціл Віталій Марків. Українські експерти переконані – розгледіти людей за його допомогою було нереально

Які експертизи провела Україна

Ми взяли той самий автомобіль, водія, який підвозив журналістів. Разом приїхали на місце події. Поміряли висоту того автомобіля. Були проведені постріли з усіх можливих видів зброї, які на той час перебували на озброєнні і Збройних сил України, Національної гвардії, так і незаконних збройних формувань. Встановили тип зброї, місце, з якого здійснювався постріл. Він здійснювався з території заводу «Зевс», де перебували бойовики… Також проводилися текстові експертизи. Ми звернулися до спеціальних бюро і переклали слова Марківа з тим, аби точно встановити, що саме він говорив, що мав на увазі. Адже він говорив одне, а італійською (суд першої інстанції) переклав по-іншому. Проводилися багато експертиз. Відео-, фотоекспертиза, фоноскопія. Запросили для допомоги експертів з акустики з КПІ імені Сікорського, які привезли своє обладнання.

Нагадаємо, 4 листопада у Києві на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа, якого 3 листопада Апеляційний суд Мілана виправдав у справі про вбивство на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Міронова. Українські громадські активісти протягом усього розслідування і судових засідань називали Марківа не причетним до вбивства італійського журналіста і російського перекладача. В основі доказів невинуватості українця, на яких наполягали захисники військового – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Михайло Глуховський, «Главком»