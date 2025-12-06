Головна Країна Події в Україні
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони
Андрій Білецький
фото: facebook.com/ab3.army

Білецький анонсував створення «Ветеранського корпусу»

Третій армійський корпус Андрія Білецького об'єднує військовослужбовців та ветеранів, щоб трансформувати набутий у війську досвід для розвитку бізнесу, науки, освіти та суспільства.

«Ветеранський корпус» – це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. Голос ветеранів має бути почутий у ключових питаннях розвитку громад та держави.

«Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України», – заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Перший крок на шляху створення «Ветеранського корпусу» – опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя.

Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням

«В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі», – сказав Білецький.

