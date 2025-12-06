Головна Країна Події в Україні
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу після обстрілів російської артилерії
фото: «Нафтогаз»

За словами заступника очільника Херсонської ОВА, відновлення станції буде надзвичайно складним і тривалим

Російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, через це близько 10 тис. квартир залишилися без тепла та світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі «Ми-Україна».

За словами чиновника, Херсон продовжує оговтуватися після обстрілів російської артилерії, через які Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу. За словами Толоконнікова, по об’єкту було випущено близько 100 снарядів, тож відновлення станції буде надзвичайно складним і тривалим.

Станом на сьогодні без світла та опалення залишаються близько 40 тисяч абонентів, хоча фактично люди живуть лише у 25% квартир. «Інші квартири, інші частини будинків, багатоквартирних і приватних ми обігріваємо іншими, в інший спосіб, іншими котельнями, але вони подаються також обстрілам. Росіяни знають, де що знаходиться і це дійсно ситуація критична, якби не погода, яка нам ще дає можливість бути без такого сильного опалення централізованого. Тобто, звичайно, люди десь обігріваються обігрівачами, десь газом», – розповів Толоконніков.

Щоб підтримати людей у зимовий період, місто звернулося по допомогу до благодійних організацій. Зокрема, «Нафтогаз» допоможе забезпечити херсонців електрообігрівачами.

Нагадаємо, упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що через обстріли роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.

Теги: енергетика ТЕЦ обстріл Херсон

