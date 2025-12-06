Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів

За словами заступника очільника Херсонської ОВА, відновлення станції буде надзвичайно складним і тривалим

Російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, через це близько 10 тис. квартир залишилися без тепла та світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі «Ми-Україна».

За словами чиновника, Херсон продовжує оговтуватися після обстрілів російської артилерії, через які Херсонська ТЕЦ вийшла з ладу. За словами Толоконнікова, по об’єкту було випущено близько 100 снарядів, тож відновлення станції буде надзвичайно складним і тривалим.

Станом на сьогодні без світла та опалення залишаються близько 40 тисяч абонентів, хоча фактично люди живуть лише у 25% квартир. «Інші квартири, інші частини будинків, багатоквартирних і приватних ми обігріваємо іншими, в інший спосіб, іншими котельнями, але вони подаються також обстрілам. Росіяни знають, де що знаходиться і це дійсно ситуація критична, якби не погода, яка нам ще дає можливість бути без такого сильного опалення централізованого. Тобто, звичайно, люди десь обігріваються обігрівачами, десь газом», – розповів Толоконніков.

Щоб підтримати людей у зимовий період, місто звернулося по допомогу до благодійних організацій. Зокрема, «Нафтогаз» допоможе забезпечити херсонців електрообігрівачами.

❗️По Херсонській ТЕЦ прилетіло близько 100 снарядів, відновити вкрай складно, – ОВА



За словами заступника начальника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, місцева влада шукає можливості забезпечити людей теплом децентралізовано. Наразі без тепла і світла лишаються 40 тисяч… pic.twitter.com/CQZdOY13K6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2025

Нагадаємо, упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що через обстріли роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.