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    Конституційний суд оголосив перерву у справі про «земельні» статті

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    Про продовження засідань у Конституційному суді пообіцяли повідомити додатково - Конституційний суд оголосив перерву у справі про «земельні» статті
    Про продовження засідань у Конституційному суді пообіцяли повідомити додатково

    Перерву оголошено у зв'язку з відсутністю кворуму

    Конституційний суд України оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

    Зазначається, що перерву оголошено у зв'язку з відсутністю кворуму.

    При цьому наголошується, що сьогодні суд розглядав лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

    Конституційний суд відклав розгляд справи про конституційність закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

    НагадаємоВерховна Рада може завтра призначити двох суддів Конституційного суду.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про е-декларування «нікчемним».

    Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

    Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

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