Повітряні сили показали, як відбивали масований обстріл РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повітряні сили показали, як відбивали масований обстріл РФ (відео)
Росія запустила по Україні 653 ударних БпЛА типу Shahed та «Гербера»
скриншот з відео Повітряних сил

Українські військові відбивали атаку понад 700 російських цілей

Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони по ворожих дронах та ракетах вночі та зранку 6 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військових.

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Протиповітряною обороною за цей час було збито або подавлено понад 600 повітряних цілей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

Теги: системи ППО Повітряні сили ЗСУ

