IVECO зацікавилася водневими транспортними технологіями

Пріоритети - водневі двигуни і заправна інфраструктура

Італійський виробник вантажівок IVECO, компанія по енергетичній інфраструктурі Snam4Mobility і виробник силових агрегатів FPT Industrial підписали угоду про співпрацю в області водневих технологій в транспортному секторі, - повідомляє H2 View.

Партнери будуть розробляти двигуни на водневих паливних елементах для легких і важких комерційних автомобілів, а також автобусів. Крім того, співпраця буде спрямована на збір даних, призначених для створення в подальшому водневої заправної інфраструктури.

«Цією угодою ми прагнемо посилити роль водню, як ідеального рішення для скорочення викидів вуглекислого газу. Особливо у випадку з автомобілями великої вантажопідйомності», - сказав генеральний директор компанії Snam4Mobility Алессіо Торелли.