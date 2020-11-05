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    IVECO зацікавилася водневими транспортними технологіями

    нова енергія
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    <p>Італійський вантажний автомобіль IVECO</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - IVECO зацікавилася водневими транспортними технологіями

    Італійський вантажний автомобіль IVECO

     

    Фото: h2-view.com

    Пріоритети - водневі двигуни і заправна інфраструктура

    Італійський виробник вантажівок IVECO, компанія по енергетичній інфраструктурі Snam4Mobility і виробник силових агрегатів FPT Industrial підписали угоду про співпрацю в області водневих технологій в транспортному секторі, - повідомляє H2 View

    Партнери будуть розробляти двигуни на водневих паливних елементах для легких і важких комерційних автомобілів, а також автобусів. Крім того, співпраця буде спрямована на збір даних, призначених для створення в подальшому водневої заправної інфраструктури. 

    «Цією угодою ми прагнемо посилити роль водню, як ідеального рішення для скорочення викидів вуглекислого газу. Особливо у випадку з автомобілями великої вантажопідйомності», - сказав генеральний директор компанії Snam4Mobility Алессіо Торелли.

    автомобіль інфраструктура водень
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