Буданов про мирні переговори в Абу-Дабі: Чутливі процеси вимагають тиші

Буданов запевняє, що перемовини не будуть успішними, якщо будуть публічними

За словами очільника ГУР, переговори про закінчення війни в Україні повинні відбуватися конфіденційно

Переговори, які стосуються закінчення російсько-української війни, мають залишатися в тіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, якого цитує «РБК-Україна».

У відповідь на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі Кирило Буданов заявив, що будь-які чутливі процеси вимагають тиші. «Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться. Але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте», – пояснив він.

🤫Всі перемовини мають бути у тіні, бо вони не будуть успішними: Буданов прокоментував переговори з росіянами в Абу-Дабі



Очільник ГУР у коментарі журналістам заявив, що перемовини «йдуть чудово» і закликав «не поспішати» з цією темою, щоб не зірвати потенційні домовленості.

Нагадаємо, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, а також необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Це, зокрема, вимагає здійснення кроків до деескалації та припинення вбивств.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.