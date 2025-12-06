На Запоріжжі розвідка знищила російський «Бук» (відео)

ГУР вистежив та завдав успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу

Українські бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки завдали точного удару по російському ЗРК «Бук-М3». Операцію провели 6 грудня, у День Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Як зазначається, чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників розвідники спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

🔥«Примари» ГУР знищили ворожий «Бук» – ексклюзивне відео святкового удару у Запорізькій області



6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу…

Нагадаємо, 4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

До слова, 29 листопада дрони воїнів Департаменту активних дій Головного управління розвідки атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Лише за одну ніч розвідники уразили пускову установку 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».

Як повідомлялося, військові спецпідрозділу «Примари» завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії. Унаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено було корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10» та радіолокаційні станції ворога.