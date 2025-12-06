«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро

За словами міського голови Дніпра, окупанти знову вдарили по бізнесу

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував наслідки ранкової ракетної атаки, під час якої ворог знищив цивільні підприємства міста. За його словами, росіяни спалили склад марлі та бинтів, а також склад з шинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

«Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мр*зотами. Я не державна пропаганда і не «телемарахфон», але для альтернативно обдарованих поціновувачів «державної таємниці», хочу сказати, що мільйонне місто бачить на власні очі, як і де горить», – зазначив він.

За словами міського голови, окупанти знову вдарили по бізнесу. «Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес», – розповів мер.

Філатов назвав мету російського удару по місту. «Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків… А ми продовжуємо брехати самі собі», – додав міський голова.

У Дніпрі продовжується ліквідація пожеж, спричинених ворожими атаками. До гасіння складських приміщень залучено авіацію ДСНС. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.