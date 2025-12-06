Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро
У Дніпрі триває ліквідація пожеж унаслідок російського удару
фото: ДСНС

За словами міського голови Дніпра, окупанти знову вдарили по бізнесу

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував наслідки ранкової ракетної атаки, під час якої ворог знищив цивільні підприємства міста. За його словами, росіяни спалили склад марлі та бинтів, а також склад з шинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера.

«Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мр*зотами. Я не державна пропаганда і не «телемарахфон», але для альтернативно обдарованих поціновувачів «державної таємниці», хочу сказати, що мільйонне місто бачить на власні очі, як і де горить», – зазначив він.

За словами міського голови, окупанти знову вдарили по бізнесу. «Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес», – розповів мер.

Філатов назвав мету російського удару по місту. «Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків… А ми продовжуємо брехати самі собі», – додав міський голова.

«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро фото 1

У Дніпрі продовжується ліквідація пожеж, спричинених ворожими атаками. До гасіння складських приміщень залучено авіацію ДСНС. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

Читайте також:

Теги: Борис Філатов Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи
У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи
8 листопада, 00:09
Наслідки атаки у Києві у ніч на 14 листопада
На Київщині зросла кількість постраждалих через обстріл
14 листопада, 04:09
Внаслідок масованого російського обстрілу Києва постраждало понад 30 людей
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
14 листопада, 12:56
Ворог вчергове атакував залізничну інфраструктуру України
Дніпро: внаслідок удару РФ пошкоджено приміське депо та вокзал
18 листопада, 08:40
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
21 листопада, 12:43
Наслідки обстрілу Харкова
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
24 листопада, 01:27
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58
Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
Сьогодні, 11:04

Події в Україні

Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
Окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько сотні снарядів
Буданов про мирні переговори в Абу-Дабі: Чутливі процеси вимагають тиші
Буданов про мирні переговори в Абу-Дабі: Чутливі процеси вимагають тиші
Повітряні сили показали, як відбивали масований обстріл РФ (відео)
Повітряні сили показали, як відбивали масований обстріл РФ (відео)
«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро
«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро
На Запоріжжі розвідка знищила російський «Бук» (відео)
На Запоріжжі розвідка знищила російський «Бук» (відео)
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua