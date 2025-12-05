Головна Країна Події в Україні
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Миколаєві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Миколаєві
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України/Facebook

Російський агент на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони

У Миколаєві затримали російського агента, який на замовлення ФСБ готував підрив авто з воїнами Сил оборони. Пhо це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які воюють на південному фронті.

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта в орендованій квартирі, коли він споряджав бомбу дистанційної дії», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, замовлення російських окупантів виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

«Після вербування киянин у режимі відеозв’язку пройшов інструктаж від куратора з рф щодо виготовлення СВП із підручних засобів», – повідолмяє СБУ.

Далі, за інформацією слідства, агента «відрядили» до Миколаєва, де він за гроші російської спецслужби орендував квартиру. Там він розпочав споряджати саморобну бомбу, яку підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційної активації.

У тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до саморобного вибухового пристрою
У тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до саморобного вибухового пристрою
фото: Служба безпеки України/Facebook

Замасковану під вогнегасник вибухівку фігурант мав заховати під запарковане авто воїнів ЗСУ і віддалено підірвати її з наближенням військових до «локації».

Під час обшуків у тимчасовому помешканні затриманого вилучили комплектуючі до СВП і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводи співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

Раніше повідомлялося, що за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

Також Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі. За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

