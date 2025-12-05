В України виявлено понад 20 тис. небезпечних дитячих іграшок – Держпродспоживслужба

В Україні протягом 2025 року виявили 24 тис. іграшок, які не відповідають вимогам технічного регламенту

Іграшки, які перевірила Держпродспоживслужба, мали перевищений вміст небезпечних хімічних речовин

Напередодні зимових свят в Україні протягом 2025 року виявили 24 тис. іграшок, які не відповідають вимогам технічного регламенту та можуть загрожувати здоров’ю дитини. Про це йдеться у заяві Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), передає «Главком».

Держпродспоживслужба запевняє, що частина непридатних та небезпечних іграшок може викликати токсичні реакції у дитини та травмувати її. Інспектори виявили 55 видів небезпечної продукції, де 28 – це дитячі іграшки. «Лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів», — йдеться у повідомленні відомства.

У Держпродспоживслужбі дали поради батькам, як обрати якісну та безпечну іграшку для дитини. Зокрема у відомстві радять перевіряти:

маркування українською мовою, зазначення імпортера/виробника та знак відповідності технічним регламентам;

відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;

виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;

перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;

наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;

відповідність рівня шуму встановленим нормам.

Крім цього попередньо можна перевірити наявність іграшок на сайті на порталі «Увага». Там публікують небезпечні та вилучені з обігу товари. «Фахівці Держпродспоживслужби щоденно працюють для того, щоб батьки були впевнені в безпечності та якості дитячих подарунків. Наше головне завдання – своєчасно виявляти й вилучати з обігу продукцію, яка може становити ризик для здоров’я дітей. У передсвятковий період це набуває особливої актуальності», – підкреслює заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Раніше «Главком» писав про те, що в Києві затримано двох посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали щомісячну неправомірну вигоду за «невтручання» у діяльність аграрного товариства. Слідство встановило, що влітку 2025 року головна спеціалістка та начальник управління одного з відділів Держпродспоживслужби Київщини вимагали від директора сільськогосподарського підприємства, яке займається розведенням домашніх птахів, щомісячну неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. грн.

Нагадаємо, що з початку 2025 року Держпродспоживслужба дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.