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    Новини

    Окупанти під Кримським гатили із БМП та гранатометів

    • Розсилка
    Окупанти під Кримським гатили із БМП та гранатометів

    Втрат серед українських військових нема

    Упродовж поточної доби збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок обстрілів серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупаційні війська здійснили три обстріли укріплень Об'єднаних сил: біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ: неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

    У штабі ООС також повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

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