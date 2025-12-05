Головна Країна Події в Україні
Окупанти розстріляли військовополоненого українця на Донеччині – DeepState

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Окупанти розстріляли військовополоненого українця на Донеччині – DeepState
Український воїн вийшов з укриття у будинку з піднятими руками, після чого оупант вистілив у нього з автомата

Російські окупанти у Свято-Покровському Донецької області розстріляли українського військовополоненого. Про це повідомляє аналітичний портал DeepState у п’ятницю, 5 грудня, інформує «Главком».

За словами аналітиків, на опублікованих окупантами кадрах видно, як окупанти беруть у полон військового Сил оборони. Він виходить з укриття у будинку з піднятими руками, й російський солдат одразу стріляє в нього з автомата.

Свято-Покровське розташоване південно-західніше Сіверська Бахмутського району Донецької області. Таким чином, окупанти діють вже за річкою Бахмутка, повідомляє DeepState. Також наразі складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. За цим фактом правоохоронці почали розслідування. Розстріл беззбройних українських військових зняли самі росіяни на відео з дрона. На ньому видно, як українські бійці лежали на землі обличчям донизу, а один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь із автомата. Розстріл стався 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине, що у Покровському районі.

