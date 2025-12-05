Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Харків. В одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Харків. В одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа
Загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів
фото: ДСНС України/Facebook

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед населення немає

Ворог здійснив чергову атаку ударними безпілотними літальними апаратами по території одного з об'єктів в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок ворожих ударів виникло декілька осередків займання на значній площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів.

Загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів
Загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів
фото: ДСНС України/Facebook

Оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС дозволили швидко локалізувати та повністю ліквідувати займання. До ліквідації наслідків атаки залучались також піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. Окупанти завдали ударів, попередньо, по Шевченківському і Салтівському районах міста. На цей час відомо про 17 постраждалих.

Також у ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.

Теги: Харків дрон пожежа ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений автомобіль волонтерів
Під Костянтинівкою росіяни FPV-дроном атакували авто з журналістами та волонтерами
9 листопада, 02:14
У Чугуєві виникли пожежі після влучань
Окупанти атакували підприємство у Чугуєві
14 листопада, 03:45
Пошкодження будівлі регіональної редакції Суспільного
У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного
18 листопада, 00:46
Синагога була зведена близько 180 років тому
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
27 листопада, 22:05
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
13 листопада, 10:13
Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 27 людей
20 листопада, 20:46
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
25 листопада, 13:16
У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів
У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів
27 листопада, 10:53
Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
1 грудня, 15:50

Події в Україні

Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
Нічна атака на Харків. В одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа
Нічна атака на Харків. В одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua