Нічна атака на Харків. В одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа

Ворог здійснив чергову атаку ударними безпілотними літальними апаратами по території одного з об'єктів в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок ворожих ударів виникло декілька осередків займання на значній площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів.

Загальна площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів фото: ДСНС України/Facebook

Оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС дозволили швидко локалізувати та повністю ліквідувати займання. До ліквідації наслідків атаки залучались також піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, увечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. Окупанти завдали ударів, попередньо, по Шевченківському і Салтівському районах міста. На цей час відомо про 17 постраждалих.

Також у ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.