Експерт пояснив, чому пресконференція щодо вбивства Шеремета відбулась саме сьогодні



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів 12 грудня брифінг щодо розкриття вбивства Павла Шеремета

«На допомогу Коломойському прийшов Аваков, влаштувавши шоу з нібито розкриттям вбивства журналіста Шеремета»

Політичний аналітик Дмитро Корнійчук вважає, що сьогоднішній брифінг в МВС щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета є роботою політтехнологів, для «відвернення уваги людей від ключових зрад». За «ключовою зрадою» Корнійчук має на увазі голосування у парламенті за продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

«Що повинні були ввечері обговорювати всі ЗМІ? Як З00 холуїв в Раді, витріщивши очі, бігли голосувати за продовження особливого статусу Донбасу. Оскільки Путін так наказав в Парижі Зеленському всього пару днів назад. Але таке обговорювати не можна, щоб не бентежити уми українців. Тому на допомогу Коломойському прийшов Аваков, влаштувавши шоу з нібито розкриттям вбивства журналіста Шеремета. І це стало топ-темою всіх ЗМІ», - написав поітолог.

«Ось так працюють політтехнології з відвернення уваги людей від ключових зрад», - додав Корнійчук.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.