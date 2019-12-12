Експерт пояснив, чому пресконференція щодо вбивства Шеремета відбулась саме сьогодні
«На допомогу Коломойському прийшов Аваков, влаштувавши шоу з нібито розкриттям вбивства журналіста Шеремета»
Політичний аналітик Дмитро Корнійчук вважає, що сьогоднішній брифінг в МВС щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета є роботою політтехнологів, для «відвернення уваги людей від ключових зрад». За «ключовою зрадою» Корнійчук має на увазі голосування у парламенті за продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».
«Що повинні були ввечері обговорювати всі ЗМІ? Як З00 холуїв в Раді, витріщивши очі, бігли голосувати за продовження особливого статусу Донбасу. Оскільки Путін так наказав в Парижі Зеленському всього пару днів назад. Але таке обговорювати не можна, щоб не бентежити уми українців. Тому на допомогу Коломойському прийшов Аваков, влаштувавши шоу з нібито розкриттям вбивства журналіста Шеремета. І це стало топ-темою всіх ЗМІ», - написав поітолог.
«Ось так працюють політтехнології з відвернення уваги людей від ключових зрад», - додав Корнійчук.
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.
Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.