Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 5 грудня 2025 року

Від ворожих обстрілів також постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік

Два райони Дніпропетровської області зазнали російських ударів, є загиблий і поранені. Про це повідомив зранку 5 грудня виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко, інформує «Главком».

«На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений», – інформує посадовець.

За даними виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА, Нікопольський район був атакований артилерією, FPV-дронами та РСЗВ «Град».

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 5 грудня 2025 року фото: Владислав Гайваненко/Telegram

«Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, п’ять багатоквартирних будинків, потрощена автівка», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинуло двоє людей.