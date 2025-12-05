Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 240 осіб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

 Новини війни

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 240 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Війська України зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 6

Відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 10

Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 11

Ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2025 року фото 12

Наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1381-й день повномасштабної війни в Україні.

