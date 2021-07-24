«Укрзалізниця» може знову підвищити тарифи. Як це вплине на ціни товарів

Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на третину

Через те, що промисловцям буде дорожче перевозити сировину, деякі товари піднімуться у ціні

«Укрзалізниця» знову хоче підняти свої розцінки. Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на третину. Такий проєкт рішення підтримали в Мінінфраструктури. А промисловці, ключові клієнти перевізника, розкритикували ініціативу. Про це повідомляють «Сьогодні».

Клієнти кажуть, що навіть якщо і заплатять більше, якісних послуг від залізничників не дочекаються. Замість цього товари для українців подорожчають, а економіка країни втратить мільярди гривень.

Усього до кінця наступного року залізничники запланували стягнути додаткових 12 млрд гривень. Накрутка на вантажних перевезеннях у нас найбільша у світі, і вона аж ніяк не означає, що послуги кращі, – кажуть експерти.

«Замість того, щоб займатися реформуванням»Укрзалізниці «, наводити порядок в операційній ефективності, там, де лежать мільярди гривень, УЗ йде найпростішим шляхом – забирати гроші з ринку, підвищуючи тариф», – сказав глава об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Які товари подорожчають

Металопрокат, тому що для тонни продукції металургів треба перевезти 4,5 тонни сировини.

Теплова електроенергія подорожчає на 3%.

Цемент.

Нерухомість.

«Ми змушені будемо піднімати ціни і, звичайно, піднімуться ціни на об’єкти будівництва. За попередніми підрахунками – це 5-8%», – уточнила глава департаменту асоціації виробників цементу України Людмила Кріпка.

Промисловці зазначають, що після минулого підвищення тарифу залізниця вже отримала з них 11 млрд гривень. Однак ніхто не може знайти, куди поділися гроші від попередніх підвищень тарифів.

«Підвищення тарифів вбиває будь-який інтерес будь-якого менеджера займатися реформами. Це неймовірне підвищення тарифів. Ніде в світі одночасно тариф не може підвищуватися на 30%. Не витримає жодна економіка світу», – додав Каленков.

Промисловці сподіваються, що уряд все ж не схвалить таке підвищення. Ті, кому треба везти вантажі, обіцяють скаржитися президенту і в РНБО. 12 млрд це, мовляв, уже справа економічної безпеки країни.