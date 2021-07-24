  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» може знову підвищити тарифи. Як це вплине на ціни товарів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на третину - «Укрзалізниця» може знову підвищити тарифи. Як це вплине на ціни товарів

    Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на третину

    Фото з відкритих джерел

    Через те, що промисловцям буде дорожче перевозити сировину, деякі товари піднімуться у ціні

    «Укрзалізниця» знову хоче підняти свої розцінки. Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на третину. Такий проєкт рішення підтримали в Мінінфраструктури. А промисловці, ключові клієнти перевізника, розкритикували ініціативу. Про це повідомляють «Сьогодні».

    Клієнти кажуть, що навіть якщо і заплатять більше, якісних послуг від залізничників не дочекаються. Замість цього товари для українців подорожчають, а економіка країни втратить мільярди гривень.

    Усього до кінця наступного року залізничники запланували стягнути додаткових 12 млрд гривень. Накрутка на вантажних перевезеннях у нас найбільша у світі, і вона аж ніяк не означає, що послуги кращі, – кажуть експерти.

    «Замість того, щоб займатися реформуванням»Укрзалізниці «, наводити порядок в операційній ефективності, там, де лежать мільярди гривень, УЗ йде найпростішим шляхом – забирати гроші з ринку, підвищуючи тариф», – сказав глава об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

    Які товари подорожчають

    • Металопрокат, тому що для тонни продукції металургів треба перевезти 4,5 тонни сировини.
    • Теплова електроенергія подорожчає на 3%.
    • Цемент.
    • Нерухомість.

    «Ми змушені будемо піднімати ціни і, звичайно, піднімуться ціни на об’єкти будівництва. За попередніми підрахунками – це 5-8%», – уточнила глава департаменту асоціації виробників цементу України Людмила Кріпка.

    Промисловці зазначають, що після минулого підвищення тарифу залізниця вже отримала з них 11 млрд гривень. Однак ніхто не може знайти, куди поділися гроші від попередніх підвищень тарифів.

    «Підвищення тарифів вбиває будь-який інтерес будь-якого менеджера займатися реформами. Це неймовірне підвищення тарифів. Ніде в світі одночасно тариф не може підвищуватися на 30%. Не витримає жодна економіка світу», – додав Каленков.

    Промисловці сподіваються, що уряд все ж не схвалить таке підвищення. Ті, кому треба везти вантажі, обіцяють скаржитися президенту і в РНБО. 12 млрд це, мовляв, уже справа економічної безпеки країни.

    Теги: економіка тарифи нерухомість гроші Укрзалізниця ціни електроенергія залізниця перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» може знову підвищити тарифи. Як це вплине на ціни товарів