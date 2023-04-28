Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)
Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав
фото міграційна служба в Тернопілсьькій області

Пропагандисту заборонили в’їзд до України на вісім років

У Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеції та Російської Федерації, уродженця міста Свердловськ, РФ. Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав. 

Про це, 28 квітня, повідомили у Міграційній службі Тернопільської області.

Окрім того, встановлено, що іноземний громадянин напередодні повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України брав участь в зустрічі англомовного клубу у Києві, де під час свого виступу позиціонував себе, як прихильник «руського міру», схвалював дії військово-політичного керівництва Росії стосовно України та схиляв співрозмовників до того, що у всіх проблемах України винен колективний «Захід» та Сполучені штати Америки.

«Відтак, 28 квітня 2023 року працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області та Тернопільського відділу № 1 спільно із працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України здійснено супровід іноземця до пункту пропуску «Шегині» і в рамках співпраці із Держприкордонслужбою забезпечено його повернення у країну походження та заборонено в’їзд на територію України строком на 8 років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня, у Новій Каховці невідомих героїв було ліквідовано російським пропагандистом Сергієм Тветинським. Про це повідомляє Центр нацопору.

Теги: Державна міграційна служба Тернопільщина пропагандист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ведучий сказав, що під час удару по Бєлгороду «ліквідували екстремістів»
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
21 квiтня, 15:29
Влітку минулого року пропагандист Корчевніков приїзжав на окуповані рашистами українські території  
Продюсер, який відкрив дорогу на ТБ пропагандисту Корчевнікову, поставив йому діагноз
18 квiтня, 14:17
Росіяни залишилися без фронтових пісень
Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії
16 квiтня, 13:44
Облрада звернулася до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
5 квiтня, 15:12
У повідомленні партизан зазначається, що акція не була спрямована проти мирних громадян
Вибух у Санкт-Петербурзі: партизани Росії зробили заяву
4 квiтня, 21:26
Убивство пропагандиста Татарського. Росія знайшла «терористку»
Убивство пропагандиста Татарського. Росія знайшла «терористку»
4 квiтня, 16:16
Ліквідований російський пропагандист Владлен Татарський був уродженцем України
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА
3 квiтня, 14:18
Підозрювана в теракті Дар'я Трепова
Ліквідація російського пропагандиста у кафе: перші слова підозрюваної (відео)
3 квiтня, 13:11
Гіркін заявив, що Росія рухається до воєнної поразки
Терорист Гіркін заявив про створення «клубу розсерджених патріотів»
2 квiтня, 17:39

Події в Україні

З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)
З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)
Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині
Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині
У бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії
У бою за Бахмут загинув доброволець із Ірландії
США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times
США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї – The New York Times
Ракетний удар по Умані, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня
Ракетний удар по Умані, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня
Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге за день лунала тривога
Повітряні сили пояснили, чому в Україні вдруге за день лунала тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
11K
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
8047
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
6210
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
5368
Вілла в Іспанії за €4 млн та розкішне авто: одеський військком втрапив у скандал
5166
Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному

Новини

Окупанти обстріляли Херсонщину: під завалами виявили тіло загиблої
Вчора, 23:28
Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ
Вчора, 22:58
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента
Вчора, 22:49
ЗСУ вдарили по ворожому ешелону в Маріуполі: знищено вагон із ракетами
Вчора, 22:12
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Вчора, 07:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту