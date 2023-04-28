З Тернопільщини депортували росіянина, який пропагував «рускій мір» (фото)

Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав

Пропагандисту заборонили в’їзд до України на вісім років

У Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеції та Російської Федерації, уродженця міста Свердловськ, РФ. Після перевірки виявилося, що росіянин проживав на території України без законних на те підстав.

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Про це, 28 квітня, повідомили у Міграційній службі Тернопільської області.

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Окрім того, встановлено, що іноземний громадянин напередодні повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України брав участь в зустрічі англомовного клубу у Києві, де під час свого виступу позиціонував себе, як прихильник «руського міру», схвалював дії військово-політичного керівництва Росії стосовно України та схиляв співрозмовників до того, що у всіх проблемах України винен колективний «Захід» та Сполучені штати Америки.

«Відтак, 28 квітня 2023 року працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області та Тернопільського відділу № 1 спільно із працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України здійснено супровід іноземця до пункту пропуску «Шегині» і в рамках співпраці із Держприкордонслужбою забезпечено його повернення у країну походження та заборонено в’їзд на територію України строком на 8 років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня, у Новій Каховці невідомих героїв було ліквідовано російським пропагандистом Сергієм Тветинським. Про це повідомляє Центр нацопору.