Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради

Облрада звернулася до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою

Понад 40 парафій Московського патріархату на Тернопільщині вже перейшли до ПЦУ від початку вторгнення

40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

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«Міністр юстиції навмисно блокує перехід Тернопільських релігійних громад з УПЦ МП до ПЦУ! 40 громад Тернопільщини перейшли до парафій Православної церкви України, але державний реєстратор не може узаконити їх переходу. Це є нонсенс для нашої області!» – зазначив Головко.

За його словами, Тернопільська обласна рада однією із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури.

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«Вочевидь їх очільники явно слугують московському патріархату та структурам ФСБ. Ми вимагаємо негайних рішучих дій! В першу чергу на засіданні сесії Тернопільської обласної ради ми проголосували звернення - звільнити міністра юстиції Дениса Малюськи, який блокує проведення акредитації державному реєстратору області», – наголосив голова облради.

Також, за його словами, було здійснено наступні кроки:

Облрада звернулася до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою. Міністерство культури України є власником комплексу споруд і лише воно може припинити оренду.

Робоча група, створена при Тернопільській обласній раді, виявила грубі порушення законодавства щодо незаконного використання землі під Почаївської Лаврою та ряд зловживань тимчасовими утримувачами споруд, тому підготувала ще цілий ряд звернень до органів державної влади.

Також на засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати звернулися до голів громад з вимогами розірвати угоди на користування земельними ділянками з представниками московського патріархату.

«Будемо працювати і надалі в цьому ж напрямку, приймати звернення, створювати і робочі групи, вивчати, звертатися до всіх органів влади з вимогою негайного прийняття рішень щодо передачі святині українській церкві і викорінення «русского міра» із нашої землі!» – додав Головко.

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Нагадаємо, народні депутати збираються звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври Українською православною церквою Московського патріархату, що на Тернопільщині.