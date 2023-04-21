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«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
Ведучий сказав, що під час удару по Бєлгороду «ліквідували екстремістів»
скріншот відео

Коментуючи нещодавній вибух у Бєлгороді, ведучий зробив неочікуваний висновок

Ведучий під час вечірнього випуску російських новин «Вести» втрапив у конфуз: коментуючи вибух у Бєлгороді, пропагандист назвав мешканців міста «екстремістами», а сам Бєлгород – зоною «спеціальної військової операції». Момент з етеру шириться соціальними мережами.

Спочатку в етері йшлося про прибирання уламків із проїжджої частини та евакуацію пошкоджених авто, однак згодом пролунала несподівана цитата.

«Сучасна бойова техніка допомагає російським військовим ліквідувати екстремістів у зоні «СВО» навіть на невеликій відстані», – зазначив ведучий.

Схоже, що російський пропагандист і сам здивувався тому, що сказав. Проте бєлгородці тепер хоча б знатимуть правду: їх бомбили самі росіяни, вважаючи їх екстремістами. У соціальних мережах навіть росіяни стверджують, що це «повне фіаско». Для українців ж з'явився новий привід покепкувати: користувачі соцмереж запитують, чи не готують росіяни Бєлгород «до здачі».

«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ фото 1

Нагадаємо, увечері 20 квітня у Росії бойовий літак Су-34 скинув боєприпас на місто Бєлгород. На відео видно, як бомба увійшла у землю на проїжджій частині, а через деякий час вибухнула.

Згодом стало відомо, влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. До слова, Міноборони РФ заявило, що постраждалих немає, але це, як з'ясувалося згодом, була неправда: постраждали як мінімум три особи.

Теги: вибух Бєлгород росіяни пропагандист

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