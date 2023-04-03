Ліквідація російського пропагандиста у кафе: перші слова підозрюваної (відео)

Підозрювана відмовилася повідомляти, де взяла статуетку з вибухівкою

У неділю, 2 квітня, російський пропагандист Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі. Головною підозрюваною у справі стала 25-річна Дар’я Трепова. Російські ЗМІ опублікували відео з допитом підозрюваної.

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На відео підозрювана Трепова зізнається, що саме вона принесла статуетку з вибухівкою у приміщення кафе, де проходив «творчий вечір» Владлена Татарського, проте вона відмовилася говорити, звідки взяла цю статуетку. Також жінка заявила, що її затримали тільки через те, що вона перебувала у кафе під час теракту.

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Більш того, дівчина спробувала змінити свій образ – зрізала собі волосся. На творчий вечір Владлена Татарського вона приходила з іншою зачіскою.

Під час теракту в кафе у Трепової було довге волосся

У російському антитерористичному комітеті повідомили, що теракт у кафе в Санкт-Петербурзі спланували українські спецслужби. Вибух у Петербурзі «був спланований із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з Фондом боротьби з корупцією Навального (визнаний іноагентом і заборонено в Росії), активною прихильницею якого є затримана Трепова».

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

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До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста.