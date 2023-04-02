Терорист Гіркін заявив про створення «клубу розсерджених патріотів»

Члени клубу незадоволені численними поразками Росії на фронті

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого «клубу розсерджених патріотів». Відповідне відео Гіркін опублікував у своєму телеграм-каналі.

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«Ми створюємо «Клуб розсерджених патріотів». Не побоюсь цього сказати, що ми наближаємося до військової поразки. Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою і армія, і політична система», – заявив терорист Стрєлков і додав: «якщо трапиться якийсь капітулянтський прозахідний переворот», то він з однодумцями «повинні його перевернути».

Своєю чергою, колаборант Павло Губарєв заявив, що їхній клуб «розсерджений» постійними поразками РФ на фронті, назвав російські еліти «елітами катастроф». Також він завуальовано розкритикував власника ПВК «Вагнер» Пригожина, заявивши, що виступає проти "політики кувалд" і позасудових страт.

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Раніше російський терорист, колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков назвав російських окупантів, яких країна-агресор Росія відправила на війну в Україну, воєнними злочинцями.

Нагадаємо, раніше Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина. На переконання військового злочинця, бої за вулиці Бахмута виглядають смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма внаслідок українських контрнаступів восени минулого року: терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті.

Як відомо, останнім часом ексміністр так званої ДНР шквально критикує російського диктатора: терорист Гіркін стулив пельку Путіну й обізвав його ганчіркою (відео).

Варто відзначити, що сам Гіркін брав участь у гібридній російській війні на Донбасі в 2014 році. Суд у Гаазі визнав його винним у збитті пасажирського літака над Донецьком, тож Гіркін офіційно засуджений до довічного ув'язнення за тероризм.