Вибух у Санкт-Петербурзі: партизани Росії зробили заяву

У повідомленні партизан зазначається, що акція не була спрямована проти мирних громадян

Представники організації закликали російських правозахисників надати допомогу Дар'ї Треповій,

Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе «Національна республіканська армія». Раніше їй приписували вбивство Дугіної. Про це повідомляє «Медуза».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого палія і пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб», – йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а «усі постраждалі входять до числа активних прихильників війни».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники організації також закликали російських правозахисників надати допомогу Дар'ї Треповій, заарештованій у цій справі, та «іншим невинним людям».

Раніше повідомлялося, що за вбивством доньки Олександра Дугіна Дар'ї теж стоїть «Національна республіканська армія».

Як повідомлялося, суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову. Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.