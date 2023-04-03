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Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА
Ліквідований російський пропагандист Владлен Татарський був уродженцем України
фото з відкритих джерел

Пропагандист Владлен Татарський відвідав львівський музей УПА у 2008 році

У соцмережах опублікували фотографію, де ліквідований пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) відвідав музей УПА у Львові.

Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА фото 1

Стверджується, що Владлен Татарський відвідав львівській музей УПА в 2008 році.

Відомо, що Владлен Татарський був уродженцем Макіївки на Донеччині, однак у 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці та приєднався до ворога, зрадивши Україну.

Він виправдовував напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія «всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує». Під час відключень світла по всій Україні казав, що «треба продовжувати обстріли», бо «більше вмиратимуть на операційних столах».

Із 2011 року він перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у лавах російських бойовиків проти України.

Аби не загинути на фронті, Фомін став «блогером». 2019 року переїхав до Москви. З 2022 року активно включився до антиукраїнської пропаганди. Він також закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид та насильство. 

30 вересня минулого року його серед інших російських «воєнкорів» було запрошено до Кремля на оголошення диктатором Володимиром Путіним про анексію частини українських територій. «Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо», – заявив Татарський, ведучи репортаж із Кремля.

У грудні 2022 року його запросили на виступ російського диктатора, ще одного військового злочинця, якого чекає МКС для трибуналу, Володимира Путіна в Кремлі серед представників російської еліти.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста. Антитерорестичний комітет РФ стверджує, що у теракті винні українські спецслужби.

Зазначимо, що з'явилося відео допиту підозрюваної у теракті росіянки Дар'ї Трепової. 

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Теги: смерть пропагандист

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