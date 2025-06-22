За день ДТЕК повернув світло понад 13 тисячам родин після ворожих атак

На Донеччині зберігається вкрай важка ситуація

За день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 13 тисяч родин на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині зберігається вкрай важка ситуація. Попри посилення обстрілів навіть відносно тилових населених пунктів та постійну небезпеку енергетики продовжують працювати. За останню добу вдалося відновити електропостачання 3 населених пунктів та повернути світло в оселі 13,1 тисячі жителів прифронтового регіону.

Попри все енергетики продовжують працювати та повертати світло там, де це є можливим. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС та доступ до місця пошкоджень.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.