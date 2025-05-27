Україна переходить на новий стандарт напруги: що буде з сумами в платіжках

Збільшення напруги ніяк не вплине на побутову техніку

В Україні з 1 липня 2025 року змінюється стандарт напруги замість 220 буде 230 вольт. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає «Главком».

Зазначається, що споживачі не відчують змін, адже перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми у платіжках за світло. У ДТЕК нагадали, що споживачі платять за спожиту електроенергію. А напруга – це просто тиск в системі, а не кількість електрики.

«Ваші рахунки не зміняться. Ви платите за спожиту електроенергію, тобто кіловат-години. Напруга - це просто тиск в системі, а не кількість електрики. Жодних нових цифр у квитанціях через це не буде», – запевнили у ДТЕК.

Якщо ж напруга вдома часто знижується до 200 вольт, а потім підвищується до 240 – це в межах допустимої норми. За стандартом, напруга може бути до 253 вольт.

«Просто налаштуйте реле. Нижній поріг на 207, верхній на 253. Якщо реле не вибиває, значить усе працює правильно. На реле стабільно 230 В. Це нормально? Це ідеально. Такий показник означає, що мережа працює за новим стандартом, стабільно і без перевантажень», – пояснили у ДТЕК.

Також зазначається, що це не вплине на побутову техніку.

«Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 вольт норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі. Над цим енергетики працюють щодня, попри всі виклики. Тож усе під контролем. Новий стандарт напруги це ще один крок до енергетичної євроінтеграції», – додали в ДТЕК.

Нагадаємо, 1 травня Європейська мережа операторів системи передання електроенергії Entso-E підвищила ліміт експорту електроенергії для України та Молдови на 100 МВт – до 650 МВт.