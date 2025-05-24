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ДТЕК «Енерго» пройшов сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК «Енерго» пройшов сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту
Наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях
фото: dtek.com

Раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК «Мережі»

Компанія ДТЕК «Енерго» пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту ISO 14001:2015. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«ДТЕК Західенерго» та «ДТЕК Дніпроенерго» успішно підтвердили відповідність систем екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001:2015, пройшовши перші наглядові аудити після сертифікації», – йдеться в ньому.

Зокрема, в «ДТЕК Дніпроенерго» впроваджена та ефективно функціонує система, яка відповідає вимогам ISO 14001:2015. Її відповідність була офіційно засвідчена сертифікатом, виданим міжнародним сертифікаційним органом TUV Austria.

Водночас «ДТЕК Західенерго» також має впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту.

«Отримання та підтвердження міжнародних сертифікатів – це не просто формальність, а підтвердження того, що, навіть в умовах війни, безпрецедентних руйнувань теплової генерації і продовження відновлення потужностей в режимі 24/7, наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях. Це приклад системного підходу компанії до управління екологічними аспектами діяльності, постійного вдосконалення процесів і відповідального ставлення до впливу на довкілля», – наголосив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК «Мережі» Ріната Ахметова.

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Теги: ДТЕК екологія енергетика

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