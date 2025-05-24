ДТЕК «Енерго» пройшов сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту

Наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях

Раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК «Мережі»

Компанія ДТЕК «Енерго» пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту ISO 14001:2015. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК Західенерго» та «ДТЕК Дніпроенерго» успішно підтвердили відповідність систем екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001:2015, пройшовши перші наглядові аудити після сертифікації», – йдеться в ньому.

Зокрема, в «ДТЕК Дніпроенерго» впроваджена та ефективно функціонує система, яка відповідає вимогам ISO 14001:2015. Її відповідність була офіційно засвідчена сертифікатом, виданим міжнародним сертифікаційним органом TUV Austria.

Водночас «ДТЕК Західенерго» також має впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту.

«Отримання та підтвердження міжнародних сертифікатів – це не просто формальність, а підтвердження того, що, навіть в умовах війни, безпрецедентних руйнувань теплової генерації і продовження відновлення потужностей в режимі 24/7, наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях. Це приклад системного підходу компанії до управління екологічними аспектами діяльності, постійного вдосконалення процесів і відповідального ставлення до впливу на довкілля», – наголосив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК «Мережі» Ріната Ахметова.