The Telegraph назвав ключову ціль літнього наступу РФ

Костянтинівка стратегічно важлива для оборони Донеччини

Російські загарбники впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Водночас Костянтинівка є основною початковою ціллю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що українське командування хотіло посилити підрозділи в Донецькій області, вивівши війська із Курської області. Однак перегрупуванню завадив наступ росіян на Сумську область. У результаті цього загарбникам вдалося прорвати оборону між Покровськом і Торецьком, посиливши тиск на Костянтинівку, яка є важливим логістичним вузлом.

Костянтинівка розташована на ключовому перехресті автомобільних і залізних доріг, вона є стратегічно важливою для оборони в Донецькій області. При цьому втрата міста може ускладнити зусилля щодо постачання ЗСУ і потенційно поставить Краматорськ у зону досяжності російської важкої ракетної артилерії, що, за попередженням українських офіцерів, може мати катастрофічні наслідки.

Неназвані українські військові джерела розповіли журналістам, що вони допускають втрату Костянтинівки. За їхніми словами, це не буде катастрофою, оскільки Росія зазнає важких втрат під час можливих міських боїв.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

Як відомо, російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Як зазначають аналітики DeepState, тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Станом на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 м від Січеславщини. Загарбники здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км. Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.