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За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак
За три доби ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити світло у майже 4 тисячах домівок місцевих мешканців
фото: grids.dtek.com

Найбільше страждають від обстрілів Донеччини та Дніпропетровщина

За останні три доби енергетики ДТЕК повернули світло понад 28 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї оселі були знеструмлені через ворожі обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається важка ситуація через постійні ворожі обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Відновлювати електропостачання тут надзвичайно важко через постійну небезпеку, але енергетики продовжують це робити. Тільки за останні три дні їм вдалося повернути світло у 24,2 тисячі осель жителів прифронтового регіону.

Також постійно потерпає від наслідків ворожих ударів Дніпропетровщина, через що знеструмлюються оселі місцевих жителів. Тут за три доби ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити світло у майже 4 тисячах домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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Теги: Дніпропетровщина Донеччина ДТЕК енергетика війна обстріл

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