За добу ДТЕК повернув світло 17 тисячам домівок після обстрілів

Енергетики 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло

ДТЕК: За день енергетики заживили домівки 17 тисяч сімей, що були без світла через обстріли

Протягом останньої доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло у шести населених пунктах для понад 17 тис. родин Донецької області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, передає «Главком».

Зазначається, що попри вкрай складну безпекову ситуацію 30 травня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 6 населених пунктах прифронтової Донеччини. Світло знову повернулося в оселі 17 751 родини, які залишалися без енергопостачання через щоденні обстріли.

«Енергетики ДТЕК продовжують працювати в регіонах з найзапеклішими бойовими діями. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи як тільки дозволяє безпекова ситуація та отримують дозвіл ДСНС та військових», –зазначили у компанії.

У ДТЕК також підкреслили, що роботи з відновлення електропостачання тривають у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тис. родин.

Раніше ми писали, що компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів, щоб у людей було світло та тепло. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні-квітні 2025 року компанія ДТЕК «Енерго» спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтна кампанія йде безперервно, бо масштаби руйнувань залишаються критичними. Рік тому 90% генеруючих потужностей компанії було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками.