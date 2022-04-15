На місці будинків – вирви: який вигляд має звільнене від окупантів селище Рогань (фото)

Близько 50% будівель у селищі практично без дахів, 70% – без вікон

Селище Рогань, що на Харківщині, оговтується після окупації. Росіяни безжально знищували населений пункт. Фото руйнувань опублікував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На фото – садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви – на місці яких були будинки. Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель практично без дахів, 70% – без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів – 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське», – повідомив Синєгубов.

Начальник ОВА також розповів, що нині Рогань поступово повертається до життя. Напередодні тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водою та газом.

Нагадаємо, 15 квітня приблизно о 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню «Ураган» Індустріальний район Харкова. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених.

13 квітня окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту.

Згідно з даними Генштабу, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

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