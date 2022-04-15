У Полтаві пролунав вибух. ОНОВЛЕНО

У багатьох областях України лунали сирени

Увечері 15 квітня у місті Полтава мешканці почули вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

О 23 годині в регіоні, як і в багатьох регіонах країни, була оголошена повітряна тривога.

Інформації про те, що саме сталося в місті, наразі немає.

Відбою тривоги ще не було.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтверджує звуки вибуху в місті.

Нагадаємо, 2 квітня окупанти вчинили нічну атаку на Полтаву. Тоді не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста.

Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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