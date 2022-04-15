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    Події в Україні

    У Полтаві пролунав вибух. ОНОВЛЕНО

    Влада міста просить людей не ігнорувати сигнали тривоги - У Полтаві пролунав вибух. ОНОВЛЕНО
    Влада міста просить людей не ігнорувати сигнали тривоги
    фото з відкритих джерел

    У багатьох областях України лунали сирени

    Увечері 15 квітня у місті Полтава мешканці почули вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

    О 23 годині в регіоні, як і в багатьох регіонах країни, була оголошена повітряна тривога.

    Інформації про те, що саме сталося в місті, наразі немає.

    Відбою тривоги ще не було.

    Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтверджує звуки вибуху в місті.

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    Нагадаємо, 2 квітня окупанти вчинили нічну атаку на Полтаву. Тоді не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста.

    Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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    Теги: вибух росія Полтава окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Полтаві пролунав вибух. ОНОВЛЕНО