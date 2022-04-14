ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам

Наші захисники знищили чотири танки та шість БТР

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу відважні українці бійці знищили чотири ворожі танки. У пресслужбі Операції Об'єднаних сил повідомили про успіхи, яких досягли протягом 14 квітня.

Угруповання Об'єднаних сил відбило шість атак російських окупантів.

Також українські військові завдали чималих втрат ворогу з Росії на Донецькому та Луганському напрямках.

Повідомляється, що бійці Об'єднаних сил знищили:

4 танки;

6 бронетранспортерів;

4 бойові машини піхоти;

одну артилерійську систему.

Нагадаємо, учора ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку.

Як відомо, росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.

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