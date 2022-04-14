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    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам

    Бійці ООС розказали про успіхи - ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам
    Бійці ООС розказали про успіхи
    фото: пресслужба ООС

    Наші захисники знищили чотири танки та шість БТР

    Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу відважні українці бійці знищили чотири ворожі танки. У пресслужбі Операції Об'єднаних сил повідомили про успіхи, яких досягли протягом 14 квітня.

    Угруповання Об'єднаних сил відбило шість атак російських окупантів.

    Також українські військові завдали чималих втрат ворогу з Росії на Донецькому та Луганському напрямках.

    Повідомляється, що бійці Об'єднаних сил знищили:

    • 4 танки;
    • 6 бронетранспортерів;
    • 4 бойові машини піхоти;
    • одну артилерійську систему.

    Нагадаємо, учора ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку.

    Як відомо, росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна машини українці військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам