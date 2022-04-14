ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам
Наші захисники знищили чотири танки та шість БТР
Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу відважні українці бійці знищили чотири ворожі танки. У пресслужбі Операції Об'єднаних сил повідомили про успіхи, яких досягли протягом 14 квітня.
Угруповання Об'єднаних сил відбило шість атак російських окупантів.
Також українські військові завдали чималих втрат ворогу з Росії на Донецькому та Луганському напрямках.
Повідомляється, що бійці Об'єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 6 бронетранспортерів;
- 4 бойові машини піхоти;
- одну артилерійську систему.
Нагадаємо, учора ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку.
Як відомо, росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.