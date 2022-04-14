Генштаб: росіяни завершують підготовку до наступу на Схід

Ворог нарощує авіаційне угруповання

Російські окупанти намагаються завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні.

Генштаб повідомляє, що триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

Також загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл України.

Окрім того, для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та восьмої загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ.

До того ж для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

Зазначимо, що 14 квітня сім літаків російського уряду екстрено вилетіли з Москви. Урядові літаки РФ вирушили на схід країни, а один у бік Мурманська.

Нагадаємо також, що ЗСУ підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму.

Крім того, ворог у війні з Україною вже точно втратив щонайменше 505 танків. як повідомлялося, 13 квітня протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова. Це Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського.