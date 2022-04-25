За добу військові відбили сім атак ворога на Донбасі

Українські захисники знищили 59 одиниць техніки окупантів на Донбасі

Упродовж доби на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сім атак окупантів. Про це повідомляє у Facebook штаб ООС.

Зокрема українські військові знищили 13 танків, три артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та чотири паливозаправники противника.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

Загалом за минулий тиждень військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс окупантів, 55 танків, 20 артилерійських систем, 97 одиниць броньованої техніки, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці спеціальної інженерної, 62 одиниці автомобільної техніки та 5 паливозаправників російської армії.

Підрозділами ППО збито 5 літаків, один гелікоптер, 28 безпілотних літальних апаратів та 3 крилатих ракети ворога.

Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

24 квітня, у Великдень, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов.

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