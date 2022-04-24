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    «Тримаємось з останніх сил»: захисник Маріуполя звернувся до усього світу

    Святослав Паламар. Скріншот із відео - «Тримаємось з останніх сил»: захисник Маріуполя звернувся до усього світу
    Святослав Паламар. Скріншот із відео

    Допоки люди обмінюються пасхальними привітаннями, ворог скидає на дітей бомби

    Припинення вогню у Маріуполі, про яке говорив Володимир Путін, немає. У зв’язку з цим заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар у своєму Telegram -каналі звернувся до усього світу, аби за будь-яку ціну звільнити людей з Маріуполя.

    «Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників», - сказав Паламар.

    За його словами, «хлопці тримаються з останніх сил», а людей потрібно вивозити.

    «Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.

    Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…

    У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей».

    Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, росіяни на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

    Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов путін Україна Telegram населення окупація #stoprussia
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    «Тримаємось з останніх сил»: захисник Маріуполя звернувся до усього світу