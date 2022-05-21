Матері та дружини захисників «Азовсталі» зустрілися з Патріархом Варфоломієм (фото)

Чотири героїчні жінки продовжують боротися за порятунок українських захисників

Вселенський Патріарх особисто молитиметься за українських захисників

Матері та дружини захисників «Азовсталі» зустрілися з Патріархом Константинопольським Варфоломієм – передали записку з іменами українських захисників для особистої молитви та отримали благословення. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

За його словами, зустріч відбулася у Стамбулі. Також цього дня жінки оголосили про намір створити комітет із захисту прав українських військовослужбовців.

«Ми створюємо Громадський комітет захисту прав українських військовослужбовців, які потрапили до полону. Його завдання – домагатися якнайшвидшого повернення наших чоловіків та синів в Україну та захистити їхні права, передбачені міжнародними конвенціями, які зобов'язалася виконувати РФ.

Ми будемо використовувати у своїй роботі заклики до медіа, лідерів держав, а також до моральних та релігійних лідерів.

Ми плануємо вийти на контакт із російським Комітетом солдатських матерів для об'єднання зусиль у справі захисту прав наших синів та чоловіків», – ідеться у заяві.

Раніше Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк.

Нагадаємо, у Маріуполі відбувається спецоперація з виведення наших воїнів з «Азовсталі». Командир воїнів, герой України Денис Прокопенко записав звернення. Він наголосив, що захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, та 86 днів відтягували переважаючі сили противника.

«Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я гарнізону про припинення оборони міста», – заявив Прокопенко.

16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

Усього близько десяти автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь». Водночас стало відомо, що командування «Азову» залишається на території комбінату.