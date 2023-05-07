Загибель саперів на Херсонщині: з'явилися нові деталі злочину окупантів

Російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права

У Херсонській області загинули шестеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, російські загарбники скинули на саперів вибухівку з безпілотника. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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«За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту», – ідеться в повідомленні.

На місці події правоохоронні органи встановили шістьох загиблих працівників ДСНС. Ще двох співробітників із тяжкими травмами доставлено у лікарню.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Місце трагедії на Херсонщині фото: Офіс Генерального прокурора

Раніше повідомлялося, що в результаті російської атаки на Херсонщині загинули шестеро спеціалістів ДСНС, ще двоє осіб поранено.

Раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області цивільний мешканець підірвався на залишеній окупантами вибухівці і загинув.

Нагадаємо, що 5 квітня в селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову травму.

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До слова, 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго.