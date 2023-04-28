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Загарбники обстріляли дитячий садок у Вовчанську (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загарбники обстріляли дитячий садок у Вовчанську (фото)
Будівля садочку частково зруйнована
фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда

Російські загарбники вчергове обстріляли населені пункти Харківщини – правоохоронці задокументували наслідки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ: будівля частково зруйнована.

Загарбники обстріляли дитячий садок у Вовчанську (фото) фото 1

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Теги: окупанти обстріл Харківщина дитячий садок

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