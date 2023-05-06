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У Херсонській області сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Херсонській області сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені
Наразі поранених госпіталізовано. Техніку знищено
фото: ДСНС України

У результаті ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС

У Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. В результаті російської атаки шестеро спеціалістів загинули, ще двоє людей поранено. Про це повідомляє Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл», – заявили в ДСНС.

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За їх даними, в результаті ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС та поранено ще двох людей, з них одна жінка-фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано. Техніку знищено.

«Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами», – наголосили в службі.

Раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області цивільний мешканець підірвався на залишеній окупантами вибухівці і загинув.

Нагадаємо, що 5 квітня в селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову травму.

До слова, 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго. 

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Теги: окупанти обстріл розмінування жінка

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