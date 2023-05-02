Колаборанти вигадали спосіб, як втекти із Запорізької АЕС

Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у «відпустки»

Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово «відпочити», відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Про це повідомляє Енергоатом.

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«Щоправда, через критичний брак персоналу «керівникам» середньої ланки згоди на це не дають. А от головний колаборант станції, Юрій Чернічук, з 1-го травня вже чкурнув з Енергодару до Криму», – йдеться в повідомленні.

Енергоатом зазначає, що зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато.

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«Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі «заміну», підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки. Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам», – додають енергетики.

Працівників Запорізької станції закликають й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.

Раніше повідомлялося, що поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна.

Тим часом окупанти облаштовують бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС.