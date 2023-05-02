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Колаборанти вигадали спосіб, як втекти із Запорізької АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Колаборанти вигадали спосіб, як втекти із Запорізької АЕС
Колаборанти намагаються знайти собі «заміну», підбурюючи атомників ЗАЕС
фото ілюстративне

Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у «відпустки»

Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово «відпочити», відпрошуючись у росіян нібито у відпустки. Про це повідомляє Енергоатом.

«Щоправда, через критичний брак персоналу «керівникам» середньої ланки згоди на це не дають. А от головний колаборант станції, Юрій Чернічук, з 1-го травня вже чкурнув з Енергодару до Криму», – йдеться в повідомленні.

Енергоатом зазначає, що зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато.

«Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі «заміну», підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки. Тобто запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам», – додають енергетики.

Працівників Запорізької станції закликають й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.

Раніше повідомлялося, що поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна.

Тим часом окупанти облаштовують бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС.

Теги: Запорізька АЕС окупанти колабораціонізм

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