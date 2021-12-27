Закарпатські медики розібрали дах у будинку, щоб допомогти травмованій жінці (фото)

Лікарі не могли дістатися у приміщення, де перебувала постраждала

На Закарпатті 64-річна жінка травмувала ногу

На Закарпатті 64-річна жінка-інвалід травмувала ногу. Долаючи нестерпний біль, ледь дотягнулась до телефону, щоб викликати «швидку». Але через травму не могла пересуватися, щоб відчинити двері або хоча б вікна медикам. Про це повідомили у Закарпатському центрі екстреної меддопомоги.

Медикам довелося викликати поліцію та рятувальників. У дворі потерпілої їх зустрів пес-вівчарка, якого працівникам екстрених служб вдалося приборкати.

За допомоги спеціального обладнання розібрали дах, через який медики дісталися до потерпілої.

Жінку знеболили, їй зафіксували травмовану ногу і фельдшерка допомогла зібрати речі до лікарні.

Наразі потерпіла перебуває у Берегівській лікарні з переломом стегна.

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