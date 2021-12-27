  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Закарпатські медики розібрали дах у будинку, щоб допомогти травмованій жінці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікарі не могли дістатися у приміщення, де перебувала постраждала - Закарпатські медики розібрали дах у будинку, щоб допомогти травмованій жінці (фото)
    Лікарі не могли дістатися у приміщення, де перебувала постраждала
    фото: Закарпатський центр екстреної меддопомоги

    На Закарпатті 64-річна жінка травмувала ногу

    На Закарпатті 64-річна жінка-інвалід травмувала ногу. Долаючи нестерпний біль, ледь дотягнулась до телефону, щоб викликати «швидку». Але через травму не могла пересуватися, щоб відчинити двері або хоча б вікна медикам. Про це повідомили у Закарпатському центрі екстреної меддопомоги.

    Медикам довелося викликати поліцію та рятувальників. У дворі потерпілої їх зустрів пес-вівчарка, якого працівникам екстрених служб вдалося приборкати.

    За допомоги спеціального обладнання розібрали дах, через який медики дісталися до потерпілої.

    Жінку знеболили, їй зафіксували травмовану ногу і фельдшерка допомогла зібрати речі до лікарні.

    Наразі потерпіла перебуває у Берегівській лікарні з переломом стегна.

    Читайте також:
    Теги: Закарпаття лікарня рятувальники жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закарпатські медики розібрали дах у будинку, щоб допомогти травмованій жінці (фото)